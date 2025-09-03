Facebook-f Youtube
Titoli di Stato: boom di domande, premiata stabilità Governo

“L’ultima emissione di titoli di Stato italiani è un successo senza precedenti: a fronte di 18 miliardi di euro collocati, la domanda ha raggiunto la cifra record di 218 miliardi, con il Btp trentennale che da solo ha registrato richieste pari a 20 volte l’offerta. Questi numeri confermano che la stabilità italiana è sempre più riconosciuta dai mercati e dagli investitori, sia nazionali che internazionali. Mentre altri Paesi europei affrontano difficoltà sui propri conti pubblici, l’Italia dimostra solidità e credibilità: rafforziamo il mercato del lavoro, aumentiamo la nostra influenza in politica estera, teniamo i conti in ordine e liberiamo risorse per sostenere famiglie e redditi più bassi. È la prova che le scelte di responsabilità compiute dal nostro Paese stanno dando fiducia ai mercati e consolidano il ruolo dell’Italia al centro della scena europea”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

