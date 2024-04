Torino: bene Forze dell’Ordine nel respingere collettivi ed estremisti

“Più spazio viene dato agli esponenti dei centri sociali più certa è la violenza che scatenano. Le scene di stamattina confermano che l’assegnazione di Askatasuna e’ un fallimento in partenza che non può aver alcun seguito. La politica del sindaco Lo Russo non ha fatto altro che conferire più potere a chi dovrebbe essere isolato, legittimandolo: violenze, aggressioni e prepotenze inaudite non sono accettabili e in ogni caso dimostrano come la delibera della giunta Lo Russo sia manchevole nei presupposti oltre a non essere più praticabile in base alla legge regionale Marrone. Ciò nonostante, dalla sinistra non vi è alcuna parola di scuse di condanna o una presa di coscienza sulle conseguenze delle proprie azioni. Una brutta pagina oggi e’ stata scritta non solo da Askatasuna, ma da tutti coloro che hanno promosso una sanatoria del centro sociale offensiva e dannosa”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“La mia massima solidarietà agli uomini ed alle donne delle Forze dell’Ordine oggetto dell’ennesima, inaccettabile e disgustosa aggressione da parte degli antagonisti delle sinistre dei centri sociali e collettivi. I tentativi di sfondamento dei cordoni di sicurezza e le violenze a danno degli agenti nel nome della pace sono atti pericolosi e votati all’ipocrisia. Negare il diritto di Israele ad esistere, tentare di impedire con la forza lo svolgimento di una conferenza, ferire agenti delle Forze dell’Ordine e minacciare esponenti di Governo è ipocrita per chi professa la pace a parole ed esercita la guerra con i fatti. Agli agenti feriti i miei più sinceri auguri di pronta guarigione, ai ministri Tajani, Bernini e Lollobrigida la mia massima solidarietà per le intimidazioni subite. Come dice il presidente Meloni lo Stato è accanto a chi difende la libertà e la sicurezza di tutti i cittadini”, aggiunge in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione difesa alla Camera, Monica Ciaburro.

“Questo assalto al parco del Valentino vede nuovamente la regia di Askatasuna. Quanto accaduto stamattina dovrebbe essere l’ennesima prova del fatto che il centro sociale vada sgomberato, ma invece l’assessore alla sicurezza di Torino, nonché candidata del Pd alla presidenza della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, preferisce evidentemente coccolare chi ogni giorno vive nell’illegalità e nella violenza”, sottolinea il senatore di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio

“Grazie, ancora una volta, alle Forze dell’Ordine: veri custodi di sicurezza e ordine a Torino”, continua Roberto Ravello, dirigente regionale FdI. “Oggi come ieri non abbassiamo la testa nei confronti degli estremisti e la riuscita della conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli è la migliore risposta a chi conosce solo rancore e brutalità come linguaggio”.