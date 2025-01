Torino: nuova violenza dai pro Pal. Solidarietà a Bernini

“Ci risiamo con l’ennesimo grave episodio con i pro pal a Torino che non perdono il pericoloso vizio di bruciare immagini rappresentanti il ministro Bernini e i rettori dell’Università di Torino e del Politecnico. Nel dare solidarietà ai bersagli di questo squallido attacco, condanniamo l’azione di questi violenti, il cui volto non è quello di manifestanti e studenti, ma di facinorosi di professione. Il dissenso non può essere espresso con questa violenza”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Condanna inequivocabile per questo atto, portato avanti dai soliti noti, teppisti che si mascherano da manifestanti: centri sociali, collettivi, antagonisti. Basta tolleranza con chi usa metodi barbari per esprimere il dissenso”, aggiunge Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d’Italia.