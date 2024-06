Torino: prof Zucchetti si vergogni, Italia non ha bisogno di cattivi maestri

“Occhiolino strizzato ad Askatasuna, parole violente nei confronti di Israele, fotomontaggi volgari e misogini nei confronti di Giorgia Meloni, azioni di contrasto alle forze dell’ordine, parole vergognose nei confronti degli ucraini. Il Rettore del Politecnico e la comunità accademica intervengano immediatamente verso il professore Massimo Zucchetti. Non è accettabile si assista a posizioni di tale gravità e dai toni tanto violenti senza una reazione da parte dell’ateneo. Il comportamento di Zucchetti non ha nulla a che vedere con libertà di manifestazione ed espressione. Ci auguriamo che vengano presi presto provvedimenti contro questa persona per valutare l’adeguatezza o meno all’incarico che riveste: attacchi alle istituzioni, carezze agli aggressori, oltraggi nei confronti di chi è vittima non possono trovare spazio”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Il professor Massimo Zucchetti è un pessimo esempio di insegnante. Classica dimostrazione di quanto sia pericoloso avere nelle nostre università ‘cattivi maestri’, di cui tra l’altro l’Italia non ha bisogno. Sui social, tra bestemmie e richiami agli anni di Piombo, offende il popolo ucraino, sostenendo che la loro Nazionale impegnata negli Europei di calcio è buona solo da mandare al macello al fronte. Concetto di cui dovrebbe vergognarsi. Questo prof, iscritto ai Comunisti Sinistra Popolare e attivista No Tav, dovrebbe essere punito per il suo comportamento. Si vergogni e chieda scusa”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, capogruppo in commissione Cultura e Sport di Palazzo Madama.

“Le critiche anche dure nei confronti di chi governa sono legittime. Altra cosa è l’insulto sessista, specie se arriva da un docente universitario, che dovrebbe dare l’esempio ai propri studenti. Per questo ritengo doveroso un intervento del Politecnico di Torino nei confronti di Massimo Zucchetti, professore ordinario che nei giorni del G7 ha pubblicato un post sessista nei confronti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il docente in questione non è nuovo a intemerate sui social alquanto sgradevoli: attendiamo fiduciosi una reazione del rettore del Politecnico”, conclude in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, vicepresidente della commissione bicamerale d’inchiesta sulla Violenza di genere.