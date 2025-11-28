Torino: solidarietà a La Stampa, attacco grave a libertà d’informazione

“L’irruzione di un gruppo di antagonisti nella sede de La Stampa a Torino è grave e da condannare nel modo più fermo. Desidero manifestare solidarietà al direttore Malaguti e a tutta la redazione. La libertà di stampa è sacra, fondamento della nostra democrazia, ed è incredibile che ci sia chi la voglia calpestare con violenza. Spero che i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia e si chiarisca quale idee totalitarie li animano”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Quanto accaduto oggi nella sede torinese de La Stampa rappresenta un attacco gravissimo non solo a un edificio, ma alla stessa libertà di stampa. Un’azione di intimidazione che colpisce la libertà di informare e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati. A nome del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, desidero esprimere piena e incondizionata solidarietà al direttore, alla redazione e a tutto il personale de La Stampa. Chiediamo che venga fatta al più presto luce sui responsabili e che chi ha compiuto questa intimidazione risponda davanti alla legge”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.