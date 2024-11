Torino: violenza e caos inaccettabili, tutti condannino episodi indegni

“Anche oggi abbiamo assistito a inaccettabili scene di violenza e caos in alcune piazze, ad opera dei soliti facinorosi. Diversi agenti delle forze dell’ordine sono finiti al pronto soccorso a causa di ordigni e scontri. La mia totale solidarietà va a tutti gli agenti feriti, con l’augurio di una pronta guarigione. Spero che certa politica smetta di proteggere o giustificare queste violenze e si unisca, senza ambiguità, nella condanna di episodi così gravi e indegni”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Piena solidarietà ai quindici agenti dei reparti mobili di Torino rimasti feriti durante lo svolgimento del loro lavoro a seguito dello scoppio di un ordigno artigianale davanti alla Prefettura, in piazza Castello. Questo episodio dimostra ancora una volta la necessità della ferma condanna – da parte di tutti i leader politici, da Elly Schlein a Giuseppe Conte passando per il segretario della Cgil Landini che ha espressamente incitato alla rivolta sociale – di ogni forma di violenza e di potenziare le misure di tutela per le nostre forze dell’ordine. Ringrazio queste donne e uomini in divisa per il loro coraggio e per il servizio indispensabile che svolgono ogni giorno per la nostra comunità”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Ancora una volta oggi a Torino, come già accaduto nei giorni scorsi a Bologna, un gruppo di manifestanti ha preso di mira le forze dell’ordine, addirittura lanciando una bomba contro i poliziotti. I partecipanti al corteo ‘Pro Pal’ sono arrivati lanciare un ordigno preparato con sostanze urticanti nei confronti degli agenti che presidiavano la città: in 15 sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. A loro va la nostra solidarietà, gli siamo vicini. Noi fra quelli che creano gli scontri in piazza e chi tutela la nostra sicurezza sappiamo sempre da quale parte stare”, aggiunge in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.