Transizione 5.0: boom di prenotazioni, nuovo piano è un successo

“Il nuovo piano Transizione 5.0 è un successo. In 10 giorni dalle imprese sono state trasmesse ben 3.355 prenotazioni pari a oltre 1,25 miliardi di investimenti. La dimostrazione che il governo Meloni e l’instancabile ministro Urso raccolgono preziosi risultati. Si tratta di una misura organica da quasi 10 miliardi di risorse nazionali che accompagneranno, nel prossimo triennio, gli investimenti delle aziende in innovazione digitale, efficienza energetica e tecnologie avanzate.

Con un valore delle esportazioni pari a circa 180 miliardi di euro, la meccanica strumentale contribuisce per il 4,5% al Pil nazionale, genera oltre un quarto del valore aggiunto manifatturiero e rappresenta circa un quinto dell’export complessivo italiano. Una tendenza che deve rendere orgogliosi tutti gli italiani”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianpietro Maffoni, componente la commissione Industria a Palazzo Madama.