Ambiente: fondo nazionale per reddito energetico e bonus colonnine domestiche

“Il governo Meloni mette in campo due misure a sostegno delle famiglie per accompagnarle verso la transizione energetica. Parliamo dell’avvio del Fondo nazionale per il reddito energetico, misura che sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici in favore delle famiglie in condizione di disagio economico, il cui 80% delle risorse è destinato alle regioni del Sud, e del bonus colonnine domestiche, contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per privati e condomini. Ancora una volta, si conferma l’attenzione del governo verso le famiglie italiane favorendo una transizione ecologica ed energetica che sia socialmente ed economicamente sostenibile. In altre parole, transizione sì ma senza l’ambientalismo ideologico, poco ancorato alla realtà, a cui abbiamo assistito ad opera degli scorsi governi che hanno rischiato di mettere in ginocchio famiglie e filiere. Il centrodestra dimostra, con queste scelte, concretezza, mettendo al centro, anche nelle scelte di politica ambientale, i bisogni dei cittadini”.

Lo dichiara il senatore di Gianni Rosa, vice presidente della commissione Ambiente in Senato.