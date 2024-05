Trasporto Pubblico Locale: Governo, passo avanti nella giusta direzione

“Per avere un Trasporto Pubblico Locale degno di una Nazione che oggi vuole tornare ad essere protagonista in Europa e nel mondo, dobbiamo connettere l’alta velocità con la mobilità locale e di prossimità, collegare i nodi ferroviari con gli hub aeroportuali, con gli ospedali, con i servizi pubblici, con le aree commerciali ed industriali. Il Tpl deve offrire agli utenti, cittadini italiani e turisti, servizi di qualità. Anche per questo è necessario rivedere la legge di riferimento, da riformare basandosi su un sistema di livelli essenziali di trasporto che servano a Regioni, Città Metropolitane e Comuni sia per garantire condizioni accessibili per tutti gli utenti, sia per promuovere lo sviluppo economico dei territori e l’incremento dell’attrattività turistica. L’idea di Fratelli d’Italia a proposito del sistema trasporti che la Nazione dovrebbe avere si basa su cinque aggettivi: accessibile, intermodale, veloce, smart e sostenibile. Ci stiamo impegnando a realizzarla e la mozione di maggioranza presentata ed approvata dalla Camera è un ottimo passo avanti in questa direzione”.

Lo dichiara il deputato Fabio Raimondo, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Trasporti della Camera.