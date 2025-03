Trentino: inaccettabile aggressione ai militanti

“Ai militanti di Fratelli d’Italia del Trentino esprimo la mia solidarietà e vicinanza, anche a nome dei deputati di Fratelli d’Italia, per la vile aggressione di cui sono stati vittime nel corso dell’allestimento di un gazebo informativo in vista delle prossime elezioni comunali. Purtroppo questo episodio non è isolato ma l’ennesimo frutto di un clima di odio che ultimamente, troppo frequentemente, si sostituisce al leale confronto democratico. Per questo mi auguro che ci sia una ferma condanna unanime per questi vili gesti. Alle Forze dell’Ordine va, infine, il ringraziamento per aver agito prontamente ripristinando la sicurezza e l’ordine pubblico”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Non si tratta di un caso isolato, ma dell’ennesima manifestazione di un’intolleranza che troppo spesso colpisce chi, con passione e impegno, porta avanti le proprie idee nel rispetto delle regole e del confronto civile. Mi auguro che da tutte le forze politiche arrivi una condanna unanime, senza esitazioni né ambiguità: la violenza non può mai essere giustificata né tollerata. La politica torni a essere il luogo del dibattito e del confronto, non della sopraffazione e dell’odio”, aggiunge in una nota Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia.