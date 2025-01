Trump: Meloni unica leader Ue a Washington conferma centralità Italia

“La presenza di Giorgia Meloni, unica leader europea invitata alla cerimonia di insediamento del presidente Usa Trump, dimostra non solo un rapporto personale autentico e forte tra i due leader, ma anche e soprattutto la centralità, credibilità e stabilità che la nostra Nazione, grazie a questo governo, è riuscita ad ottenere. Comprendiamo lo strepitìo delle opposizioni e i cicalii di chi ha svenduto i nostri gioielli al miglior offerente. In anni di mal governo, le sinistre avevano consegnato l’Italia ad una svalutazione totale di se stessa e delle proprie risorse. Oggi, non solo rivolgiamo le nostre politiche economiche verso l’Atlantico, tutelando il nostro Made in Italy, ma anche in Europa ci siamo qualificati come modello sulla gestione dei flussi irregolari di migranti, grazie ai protocolli siglati con i Paesi di origine e transito e al Piano Mattei per l’Africa”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Grazie alla leadership del governo di centrodestra guidato da Fratelli d’Italia e alla visione strategica del presidente Meloni, la nostra Nazione ha guadagnato maggiore centralità sia in Europa – come dimostra la nomina di Raffaele Fitto alla Vicepresidenza della Commissione Europea – sia nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, rafforzando i rapporti con gli Stati Uniti, prima con Biden e ora con Trump. Questo successo è il frutto di una rete di relazioni costruita con competenza, lungimiranza e determinazione, che consente al governo italiano di porsi come punto di collegamento strategico tra Europa e Stati Uniti. La nostra storia e la nostra tradizione ci impongono di lavorare con rinnovata energia per rafforzare ulteriormente i legami transatlantici e sostenere il protagonismo delle democrazie occidentali nel mondo, a difesa di valori condivisi e di una visione comune per il futuro”, afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.