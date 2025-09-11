Turismo, con governo Meloni diventa traino per l’economia

“Il turismo italiano gode di ottima salute, a giugno ha battuto il record con un surplus di 3,6 miliardi di euro, rispetto allo scorso anno. Dato che certifica la forza della nostra Nazione e la politica concreta del governo Meloni che ha investito tanto su questo settore, volano di economia ed occupazione. Grazie alla determinazione e tenacia del ministro Santanchè, l’Italia sta assumendo un ruolo sempre più centrale in ambito internazionale con un’offerta competitiva ed apprezzata dai turisti provenienti dai Paesi europei ed extra Ue. I dati sono chiari e siamo orgogliosi che l’Italia sia apprezzata per la sua cultura, per le bellezze architettoniche e paesaggistiche, per l’eccellenza enogastronomica che rendono il nostro Paese una meta turistica sempre più gettonata”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo.

“Cresce l’impatto economico del settore turistico in Italia. Di pari passo con l’ottimo risultato delle presenze nel nostro Paese che hanno superato il periodo pre Covid, è aumentata la spesa di chi ha scelto di passare le vacanze in Italia. Dati che, esplicitati per i primi sei mesi dell’anno, si attestano su cifre importanti: i viaggiatori italiani hanno speso 15.713 milioni mentre i viaggiatori stranieri in Italia hanno speso 24.864 milioni. Un risultato che ci inorgoglisce perché cristallizza, ancora una volta, il valore delle buone pratiche messe in campo dal governo Meloni nel settore turismo, non più relegato a un ruolo di secondo piano, bensì di traino per la nostra economia”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Pietrella, componente della Commissione Attività Produttive.