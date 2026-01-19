Turismo: dati record nel 2025, boom di presenze straniere

“Secondo le stime elaborate dal Centro Studi Firenze per Assoturismo Confesercenti emerge che nel 2025 le presenze straniere in Italia dovrebbero aver raggiunto quota 271 milioni, il massimo mai registrato, con un incremento del 6,7% sull’anno precedente. E’ questa la risposta al grande lavoro che il governo sta facendo e che sarà spunto di riflessione il prossimo fine settimana al Forum internazionale di Milano. E’ nostro intento riuscire ad incrementare ancora il turismo cercando di lavorare sulle aree interne e sulla promozione dei borghi, custodi di identità e tradizioni. Lo scopo principale è quello di far crescere i dati postivi che stiamo avendo in termini di turismo e fare in modo che i turisti possano apprezzare sempre di più le bellezze delle aree interne, la gastronomia alla luce anche del fatto che la nostra cucina italiana è diventata patrimonio dell’Unesco”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna, capogruppo Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo.

“I numeri parlano chiaro: il 2025 segna un record storico per il turismo italiano. Milioni di visitatori tornano a innamorarsi delle nostre piazze, dei borghi che profumano di storia, delle coste dorate e delle montagne immacolate. È l’Italia che incanta, che emoziona, che rimane nel ricordo. Nonostante il racconto pessimo che la sinistra italiana continua a fare sulle condizioni del nostro Paese, l’Italia è la meta più sognata dai cittadini di tutto il mondo. L’ottimo lavoro svolto dal governo Meloni e quello del Ministro del Turismo Daniela Santanchè hanno contribuito a realizzare questi numeri straordinari lasciando ad altri nefaste previsioni”, aggiunge Riccardo Zucconi, membro della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo