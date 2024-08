Turismo: detassazione mance al 5%, più soldi in busta paga

“Eravamo l’unica Nazione in cui le mance erano tassate come il reddito da lavoro. Questa novità, introdotta dal governo Meloni, porterà più soldi nella busta paga del dipendente. Grazie alla nuova normativa, ora c’è una tassazione del 5% che vale 943 euro annui ai lavoratori del turismo. I dati riportati dal Caf Acli evidenziano le azioni del buon governo. Continua senza sosta l’incessante lavoro per andare incontro sia ai ristoratori e sia ai lavoratori. Questo cambiamento riflette lo spirito del merito tanto considerato dall’attuale governo per cui vale la regola che chi fa bene il proprio lavoro merita una gratificazione che riconosca il suo impegno e la qualità del servizio offerto”.

Lo dichiara il deputato Gianluca Caramanna, capogruppo in Commissione Attività Produttive per Fratelli d’Italia.