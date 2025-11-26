Facebook-f Youtube
Turismo: numeri flussi invernali frutto scelte vincenti governo

“I dati diffusi da Demoskopika ci offrono una prospettiva molto positiva sul turismo invernale. L’Istituto di ricerca prevede, infatti, complessivamente circa 30 milioni di arrivi e oltre 93 milioni di presenze per una spesa turistica diretta stimata pari a quasi 15 miliardi di euro. Numeri che ci dimostrano, ancora una volta, l’ottimo lavoro svolto dal governo Meloni e dal Ministero del Turismo che si esplicita anche nella gestione dei flussi invernali, nella promozione della montagna e nella delocalizzazione dei flussi turistici. Il tutto in barba a chi gridava al fallimento del comparto turismo a causa delle scelte sbagliate del Governo di centrodestra. Scelte che si sono rivelate, al contrario, vincenti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna, responsabile dipartimento Turismo.

