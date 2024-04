Turismo: previsioni demoskopika confermano trend e danno fiducia a Italia

“Le previsioni sulla stagione estiva di quest’anno forniti dall’istituto Demoskopika confermano il trend in costante aumento dei flussi turistici nel nostro Paese. Sono dati che ci rendono felici perché continuano a dare fiducia all’Italia. Ciò che più ci incoraggia è che i turisti stranieri sono sempre più numerosi in Italia, come conferma anche Demoskopika, secondo cui quest’anno la nostra Nazione vedrà un incremento del 5% di viaggiatori internazionali rispetto all’anno scorso. Questo significa che le politiche di promozione del governo Meloni sembrano andare nella giusta direzione, rendendo sempre più centrale il settore che si sta confermando il motore trainante della nostra economia. Ritengo, per questo, che il Governo stia facendo bene ad aiutare questo settore centrale per la nostra Nazione. La politica industriale condotta col Piano Strategico sarà un ottimo strumento per far sì che il turismo cresca ancor di più, riuscendo a coinvolgere tutti gli asset della nostra economia”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del dipartimento Turismo del partito.