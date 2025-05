Turismo: segnali positivi, numeri record per estate 2025

“Accogliamo con grande soddisfazione i dati diffusi da Demoskopika, che confermano una solida ripresa del mercato turistico italiano, con una previsione di 65,8 milioni di arrivi e 267,4 milioni di presenze. In particolare, colpisce positivamente la crescita del mercato domestico, che in passato rappresentava uno dei punti deboli del nostro comparto. Oggi, invece, il turismo interno mostra numeri da record, contribuendo in modo decisivo a sostenere l’intero settore. È un segnale incoraggiante che dimostra come gli italiani stiano riscoprendo il valore delle destinazioni nazionali, generando effetti concreti non solo in termini di presenze ma anche di ricadute economiche sui territori. Pur in un contesto in cui il turismo internazionale mantiene volumi importanti ma con soggiorni più brevi, è proprio la vitalità del mercato domestico a offrire una prospettiva positiva per la stagione estiva alle porte. Cresce la fiducia, cresce il movimento, cresce l’economia”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Attività produttive, Gianluca Caramanna.