Turismo: “Valorizzare l’Italia”, la campagna sui risultati del governo

Una campagna per far conoscere agli italiani gli importanti risultati raggiunti nel settore del turismo grazie al lavoro del governo Meloni e del ministero di Santanchè. Si chiama “Valorizzare l’Italia” e a lanciarla è oggi Fratelli d’Italia.

“Il governo in poco tempo è riuscito a restituire al settore turistico quell’attenzione che merita: – sottolinea il responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna – un lavoro costante e meticoloso che ha permesso di raggiungere molti ed importanti risultati per qualità, concretezza e visione. Fra quelli che ridanno vigore al settore, solo per citare alcuni fra i principali, c’è la detassazione del lavoro notturno e degli straordinari, oltre a quella delle mance. E poi la legge sulla riforma delle guide, la creazione del fondo Fri-Tur da 1 miliardo e 380 milioni per il sostegno alle imprese turistiche e lo stanziamento da 470 milioni di euro per il comparto montagna. Un governo che, non a caso, ha organizzato la prima riunione nella storia di un G7 esclusivamente dedicata al turismo”.

“In tutte le province italiane – sottolinea il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli – i dirigenti di Fratelli d’Italia organizzeranno iniziative nelle quali verranno diffusi i risultati raggiunti. Sarà distribuito un opuscolo che riassume i provvedimenti, le riforme e le iniziative adottate per valorizzare il settore turistico in Italia. Un modo chiaro e semplice per mettere in luce la concretezza dei provvedimenti del governo, – conclude Donzelli – i cui benefici si ripercuotono sia sugli operatori che sulla qualità dei servizi offerti”.

IL LINK PER SCARICARE L’OPUSCOLO >> I risultati di Fratelli d’Italia sul turismo