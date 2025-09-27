Turismo: Viminale conferma aumento visitatori, sinistra smentita

“Dopo tanto rumore da parte di chi specula e rema contro l’Italia, i dati rilevati dalla banca dati del Viminale, ‘Alloggiati web’, sono inconfutabili e riportano la verità dopo tanta mistificazione. Nell’estate del 2025 i turisti sono aumentati del 6,22%, sia italiani che stranieri: parliamo di oltre 4 milioni di persone in più arrivate in Italia per ammirarne le sue bellezze. Di questo incremento hanno potuto godere, inoltre, sia le strutture alberghiere sia quelle extra alberghiere. Le polemiche, e le falsità, le lasciamo dunque alla sinistra. Col governo Meloni il turismo è diventato motore trainante della Nazione e i dati confermano l’efficacia delle politiche operate dal nostro esecutivo”. Lo afferma Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento Turismo del partito.