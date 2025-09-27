Turismo: Viminale conferma aumento visitatori, sinistra smentita

“Dopo tanto rumore da parte di chi specula e rema contro l’Italia, i dati rilevati dalla banca dati del Viminale, ‘Alloggiati web’, sono inconfutabili e riportano la verità dopo tanta mistificazione. Nell’estate del 2025 i turisti sono aumentati del 6,22%, sia italiani che stranieri: parliamo di oltre 4 milioni di persone in più arrivate in Italia per ammirarne le sue bellezze. Di questo incremento hanno potuto godere, inoltre, sia le strutture alberghiere sia quelle extra alberghiere. Le polemiche, e le falsità, le lasciamo dunque alla sinistra. Col governo Meloni il turismo è diventato motore trainante della Nazione e i dati confermano l’efficacia delle politiche operate dal nostro esecutivo”. Lo afferma Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento Turismo del partito.

“Le fandonie del centrosinistra in merito al turismo in Italia continuano ad essere stroncate dai dati che giungono puntuali dal Viminale. L’andamento positivo caratterizza tutte le macro categorie, comprese le strutture alberghiere e quelle extra alberghiere che ne hanno beneficiato toccando quasi un primato. Anche nelle città d’arte come Palermo i visitatori sono in netta crescita. Lasciamo al centrosinistra la sua narrazione strumentale e pessimistica di un Paese in crisi che non esiste. L’operato del governo Meloni dimostra con i fatti che i turisti scelgono l’Italia e che il nostro Paese gode di ottima salute”, afferma Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Bilancio.