Ucraina: Italia consegna forniture per emergenza climatica

“L’Italia sta fornendo all’Ucraina un sostegno concreto, attraverso la consegna di caldaie industriali e generatori elettrici, per affrontare l’emergenza energetica causata dai deliberati attacchi russi alle infrastrutture civili che stanno creando una crisi umanitaria in diverse grandi città ucraine.

Si tratta di un impegno assunto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il Presidente Zelensky in occasione del loro incontro a margine del Consiglio europeo dello scorso ottobre 2025.

Oggi si completa la consegna del primo lotto di 78 caldaie industriali e ulteriori 300 saranno consegnate nelle prossime settimane, per una capacità totale di circa 900 MW termici. Le caldaie sono destinate a reti urbane danneggiate, ospedali e servizi essenziali. Questa iniziativa umanitaria del Governo italiano permetterà di rendere disponibile una capacità termica complessiva sufficiente a circa 90.000 abitazioni o un centro urbano di circa 250.000 abitanti.

Nello stesso periodo l’Italia ha avviato un programma di invio di generatori elettrici di media e grande potenza. I generatori supporteranno ospedali, impianti idrici e infrastrutture critiche in caso di blackout.

Queste iniziative del Governo si sommano alle lodevoli iniziative private alle quali si sta assistendo per l’invio di generatori in Ucraina”. Lo scrive Palazzo Chigi in una nota.