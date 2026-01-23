Ue: Agenda per le città rafforza ruolo aree interne

“Comuni e Regioni verso un nuovo patto di collaborazione per una governance multilivello ordinata sulla futura politica di coesione dell’Unione europea”. Lo ha affermato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, responsabile nazionale del Coordinamento autonomie locali di Fratelli d’Italia, all’esito dell’incontro con il vice presidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto, avvenuto nella sede dell’associazione nazionale dei comuni (Anci) in occasione della presentazione ai sindaci dell’agenda dell’Ue per le città.

“Il documento afforza il dialogo diretto tra le città e la Commissione: in questo quadro, lo sviluppo urbano assume un ruolo centrale nel nuovo quadro finanziario pluriennale, nei piani di partenariato nazionali e regionali e negli approcci territoriali integrati, consentendo di orientare le risorse verso priorità strategiche come alloggi, competitività e infrastrutture energetiche. In passato il dibattito è stato concentrato quasi esclusivamente sulle aree metropolitane, oggi invece assistiamo a un cambio di paradigma in cui viene restituita dignità alle città medie e alle zone interne. Per questa sfida così ambiziosa serve ricostruire un rapporto solido con le Regioni in cui siano chiari competenze e rapporti.

Un grazie particolare va rivolto al vicepresidente esecutivo Fitto per l’autorevolezza con cui rappresenta l’Italia ai tavoli europei, per le garanzie sulle poste di bilancio che riguardano coesione e agricoltura e per aver avviato con tempi e modi ineccepibili il confronto con il sistema degli enti locali”, conclude Biondi.