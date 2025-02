Ue: bene nuova visione, agricoltori tornano centrali

“Gli agricoltori tornano ad essere al centro delle politiche del settore agricolo, alla filiera agroalimentare viene restituito il proprio ruolo strategico, l’ideologia green non rappresenta più il macigno a cui sacrificare ogni decisione. E’ soprattutto in questo cambio di visione per l’agricoltura e l’alimentazione, una inversione di tendenza rispetto all’era Timmermans, che risiede la nuova prospettiva per il settore, frutto del lavoro del commissario all’Agricoltura Christophe Hansen, con il coordinamento del vice presidente esecutivo della Commissione Ue, Raffaele Fitto.

Una visione che va nella direzione impressa in questi anni dal ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha più volte esposto a Bruxelles la necessità di un cambio di paradigma per l’agricoltura, ottenendo ampio consenso riconosciuto anche da politico.eu. Un ottimo viatico per la programmazione della nuova Pac, con uno sguardo finalmente più attento alle esigenze degli agricoltori e quindi dei territori, di cui essi sono i primi custodi in grado di garantire produttività e sostenibilità”. Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini , co-presidente dei Conservatori al Parlamento Ue.

“L’Italia, grazie al ministro Francesco Lollobrigida e al presidente Meloni, ha lavorato fortemente per superare le posizioni ideologiche e dannose che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Lo dimostrano i più di 11 miliardi di euro messi a sostegno del settore. Il rafforzamento della sovranità alimentare europea, la valorizzazione delle produzioni locali e il riconoscimento del ruolo di agricoltori e pescatori sono solo alcuni dei pilastri su cui si basa il lavoro dell’esecutivo.

Ora è il momento di tradurre questa visione in azioni concrete, attraverso la riforma della Politica Agricola Comune e nuove regole su importazioni e trattati internazionali. Grazie a Raffaele Fitto, a Christophe Hansen, a Francesco Lollobrigida e a Giorgia Meloni per aver rimesso l’agricoltura al centro delle politiche europee”, afferma Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.