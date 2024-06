Ue: bene proroga ‘Decontribuzione Sud’

“Il ministro Fitto ha ottenuto oggi un nuovo ottimo risultato in sede europea: la proroga fino al 31 dicembre 2024 della ‘Decontribuzione Sud’, strumento attivato dalla commissione Ue per far fronte alla pandemia e successivamente a seguito della guerra in Ucraina. Il vicepresidente della commissione Ue, Margrethe Vestager, ha inoltre accolto la richiesta del governo italiano, di cui si è fatto portavoce Fitto, di una modifica della misura per renderla più mirata facendo leva su una o più diverse basi giuridiche. ‘Decontribuzione Sud’ rappresenta uno strumento essenziale per dare slancio all’economia e all’occupazione del Mezzogiorno d’Italia”. Lo dichiara in una nota il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.

“Una notizia che mi riempie di orgoglio e, non solo in quando deputato pugliese, ma anche e soprattutto perché l’attenzione del governo Meloni e del ministro Fitto verso il Mezzogiorno si è rivelata ancora una volta vincente. Le scelte dell’Italia tornano a contare in Europa e ai tavoli internazionali grazie a un impegno profuso nella giusta direzione”, aggiunge in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, Capogruppo in Commissione Finanze.