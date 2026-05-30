Ue: Commissione promuove Italia su fisco, lavoro e bilancio

“La Commissione europea promuove l’Italia sulla qualità delle finanze pubbliche, sulla lotta all’evasione fiscale, sulla sostenibilità di bilancio, sul settore bancario e sui livelli record del mercato del lavoro. Non lo dice un ministro in conferenza stampa, non lo dice un giornale di area: lo dice Bruxelles, nell’analisi sugli squilibri macroeconomici. Difficile trovare una fonte più gradita a chi ci ha fatto la morale per anni.
Nessuno è profeta in patria: bisogna aspettare che sia Bruxelles a certificare ciò che questo governo ha costruito. Credo che i fantomatici 21 condoni li abbiano visti solo a sinistra. L’Europa certifica oggi esattamente il contrario di ciò che la sinistra ha raccontato per anni. A chi usava il “ce lo chiede l’Europa” per bastonare gli italiani, oggi rispondiamo con “ce lo riconosce l’Europa”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati.
“Bruxelles ci dice che il lavoro del nostro esecutivo ha raggiunto brillanti risultati sulla qualità delle finanze pubbliche, su lotta a evasione, su sostenibilità del bilancio, sulla resilienza delle nostre banche e sui grandi traguardi raggiunti dal mercato del lavoro. Proprio oggi sono arrivati, a sostegno di questa tesi ottimistica, i dati sull’occupazione certificati dall’Istat. Numeri che smentiscono in modo deciso le critiche dei consueti gufi della sinistra che si oppongono all’Italia. Questi risultati non solo confermano l’impegno del governo nella realizzazione di importanti riforme, ma sottolineano anche la fiducia delle istituzioni europee nella nostra Nazione”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso, capogruppo FdI in commissione Finanze a Palazzo Madama.