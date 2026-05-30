Ue: Commissione promuove Italia su fisco, lavoro e bilancio

“La Commissione europea promuove l’Italia sulla qualità delle finanze pubbliche, sulla lotta all’evasione fiscale, sulla sostenibilità di bilancio, sul settore bancario e sui livelli record del mercato del lavoro. Non lo dice un ministro in conferenza stampa, non lo dice un giornale di area: lo dice Bruxelles, nell’analisi sugli squilibri macroeconomici. Difficile trovare una fonte più gradita a chi ci ha fatto la morale per anni.

Nessuno è profeta in patria: bisogna aspettare che sia Bruxelles a certificare ciò che questo governo ha costruito. Credo che i fantomatici 21 condoni li abbiano visti solo a sinistra. L’Europa certifica oggi esattamente il contrario di ciò che la sinistra ha raccontato per anni. A chi usava il “ce lo chiede l’Europa” per bastonare gli italiani, oggi rispondiamo con “ce lo riconosce l’Europa”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati.