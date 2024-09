Ue: con Fitto Italia torna a vicepresidenza, centrale in Europa

“Con Raffaele Fitto l’Italia torna ad avere un vicepresidente esecutivo oltre a deleghe molto importanti per l’Europa e per la nostra Nazione. È l’ennesima conferma della centralità assunta dall’Italia con il governo Meloni oltre che dell’apprezzamento guadagnato da Fitto stesso con il suo lavoro che ha portato l’Italia al primo posto in Europa sul PNRR. Chi a sinistra da due anni elargisce previsioni di disastri e insuccessi per il Governo e per l’Italia, sempre sonoramente smentite dai fatti, deve ora inventarsi una nuova profezia di sventura destinata a fare la stessa fine”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Con Giorgia Meloni vince l’Italia. La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea con la delega alla Coesione e alle Riforme rappresenta un successo per la nostra Nazione. La sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita è stata riconosciuta e apprezzata a livello internazionale dalla presidente della Commissione europea Von der Leyen.

Aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.