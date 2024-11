Ue: con Fitto ruolo storico per conservatori

“Auguri di buon lavoro a Raffaele Fitto da parte di tutta la delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.

Il ruolo di vicepresidente esecutivo della commissione Ue che Raffaele Fitto ha assunto è una vittoria importante per l’Italia, frutto del grande lavoro svolto dal nostro governo e dal premier Giorgia Meloni.

Avere un conservatore in un ruolo apicale della Commissione Ue rappresenta una storica occasione che rispecchia la volontà espressa dai cittadini. La competenza e l’esperienza di Raffaele Fitto consentiranno di indirizzare le politiche europee nella giusta direzione in settori strategici come Coesione e Riforme, ma anche in altri ambiti importanti poiché il commissario italiano andrà a coordinare il lavoro su aree quali: agricoltura, pesca, economia del mare, trasporti, turismo”.

Lo affermano il capo delegazione del partito a Bruxelles, Carlo Fidanza,

l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, Co-Presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo e Antonella Sberna Vicepresidente del Parlamento Europeo.