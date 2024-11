Ue: con nomina Fitto vince Italia

“Raffaele Fitto è stato confermato nel ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Quest’importante incarico attribuito al Commissario designato dall’Italia è una vittoria di tutti gli italiani, non del governo o di una forza politica. Abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l’Europa intera, come l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, i trasporti e il turismo. Questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo, all’altezza del nostro ruolo come Stato fondatore della Ue, seconda manifattura d’Europa e terza economia del Continente”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“La vicepresidenza della Commissione europea con importantissime deleghe per Raffaele Fitto è un capolavoro politico di Giorgia Meloni. Per l’ennesima volta abbiamo smentito la sinistra e i suoi cantori che tifavano per la sconfitta e la disfatta dell’Italia. Erano già pronti a celebrare l’isolamento della nostra Nazione indotto dal governo di centrodestra e invece siamo riusciti ad ottenere in Europa più di quanto avevano avuto i governi del Pd. La conferma che la politica del ‘cappello in mano’ non vince, ma piuttosto vince la coerenza e l’autorevolezza mostrate da Giorgia Meloni, a difesa della dignità nazionale.

L’Italia conferma di essere leader e protagonista sul piano europeo e più in generale su quello internazionale. Si rassegnino i gufi, con Giorgia Meloni, con Fratelli d’Italia siamo diventati un modello, un esempio dall’economia alla gestione dei migranti. Buon lavoro a Raffaele Fitto che saprà dimostrare le sue qualità e le sue capacità anche in questo prestigioso ruolo”, aggiunge il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Il lavoro di Raffaele Fitto, che ha portato l’Italia ai vertici europei nella gestione del Pnrr, è una testimonianza concreta della competenza e della determinazione che continuerà a mettere a servizio dell’Europa e della nostra Nazione. Dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera giungano a Raffaele i migliori auguri di buon lavoro”, conclude Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.