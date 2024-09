Ue: con Urso industria torna al centro agenda europea

“Un plauso al Ministro Urso che ha partecipato oggi al Consiglio Competitività dell’Ue a Bruxelles. Il ministro ha posto al centro del dibattito la necessità che l’industria europea sia più competitiva nel mondo, senza paraocchi. L’Italia finalmente torna autorevole in Europa. Basta quindi ideologia verde e bene le proposte di Urso che coniugano la transizione verde alla necessità che l’industria resti al centro nei settori strategici come automotive e siderurgia. Il rischio concreto che corre l’Ue è, infatti, la scomparsa di interi segmenti industriali e la distruzione di numerosi posti di lavoro. È necessario, come dice Draghi, affrontare la tematica con una visione di neutralità tecnologica. Altrimenti l’Europa non reggerà alle sfide globali”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo FdI in Commissione Industria a Palazzo Madama.