Ue: designazione Fitto motivo di orgoglio

“La designazione del governo di Raffaele Fitto a Commissario Ue, a cui formulo le mie congratulazioni, rappresenta un motivo d’orgoglio per tutta l’Italia. Sono certo che saprà contribuire allo sviluppo e al benessere dell’Europa e della nostra Nazione, riuscendo a vincere le sfide che tutti noi abbiamo di fronte. A Raffaele Fitto giunga quindi da parte di tutto il gruppo al Senato di Fratelli d’Italia le nostre più vive congratulazioni”. Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Raffaele Fitto è sicuramente l’uomo giusto al posto giusto. Lo è per la sua preparazione e la sua conoscenza delle istituzioni europee, maturata negli anni trascorsi al Parlamento europeo coronati con il ruolo di copresidente del gruppo Ecr. E lo è anche per la capacità e l’autorevolezza con cui ha guidato finora un Ministero complesso e strategico. Un grande in bocca al lupo quindi da parte della delegazione di Fratelli d’Italia”, affermano in una nota il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini e il capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles Carlo Fidanza a nome della delegazione di FdI.