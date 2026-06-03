Ue: flessibilità su energia è vittoria governo Meloni

“Grazie alla tenacia, alla determinazione e al lavoro straordinario del ministro Giorgetti e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’Italia è riuscita ad ottenere un risultato straordinario in tema di energia del quale beneficeranno tutti i paesi europei. La commissione ha sposato infatti la nostra linea proposta di accordare all’energia la stessa flessibilità accordata alle spese per la difesa. E questo a dispetto dei pronostici delle opposizioni che, se fossero state al posto nostro al governo questa partita l’avrebbero persa a tavolino non scendendo neanche in campo per giocarla. Questo risultato è la prova del peso e della credibilità che siamo riusciti a guadagnarci a livello internazionale grazie ad un esecutivo che continua a lavorare in modo serio e riservato nell’esclusivo interesse dell’Italia e degli italiani”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Esteri, Giangiacomo Calovini.

“Oggi l’Europa fa un passo in avanti decisivo solo grazie a Giorgia Meloni, l’unica ad aver perseverato nel chiedere flessibilità per affrontare il caro energia quando tutti dicevano che era una richiesta impossibile. La risposta della Commissione Europea alle proposte italiane è la conferma che la linea di pragmatismo tracciata dal Governo paga. Ottenere margini di manovra sull’energia significa poter difendere la competitività delle nostre imprese e il potere d’acquisto delle famiglie. Smentiti ancora una volta i gufi rimane il fatto che l’unica proposta concreta per abbattere la crisi energetica è di Giorgia Meloni e del suo esecutivo che hanno osato dove altri non avevano neanche pensato di affacciarsi. Anche contro crisi energetica, così come avvenuto in tema di immigrazione, è l’Italia che traccia la rotta”, afferma in una nota il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.