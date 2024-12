Ue: in passato a capo chino, ora Meloni difende gli interessi dell’Italia

“Noi pensiamo che il ruolo di chi rappresenta l’Italia in questi consessi non sia quello di andare più o meno elegantemente a prendere ordini e poi venire in Italia a obbedire, a imporre quanto hanno deciso altri, appartenenti a quello che qualcuno ritiene il ‘salotto buono’”.

Lo dichiara in Aula, durante la discussione generale per le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan.

“In effetti, c’è chi ritiene – aggiunge – che in Europa ci sia il ‘salotto buono’ di quelli con cui parlare e gli altri che sono un po’ da mettere da parte, noi pensiamo che invece tutti gli Stati europei abbiano pari dignità. Allora – osserva – non si tratta di raccogliere ordini a Bruxelles e poi venire a imporli in Italia al grido di ‘ce lo chiede l’Europa’, ma di andare ai vertici europei, rappresentare e difendere gli interessi e le aspirazioni degli italiani e cercare convergenze con gli altri Stati sui tanti temi su cui abbiamo pienamente interessi comuni. E poiché questo è quello che lei ha fatto e questo governo ha fatto in questi due anni – conclude Malan – Fratelli d’Italia la sostiene in modo completo e totale nel suo prossimo vertice”.