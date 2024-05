Ue, migranti: calo netto di arrivi irregolari frutto approccio voluto dal Governo Meloni

“I dati forniti oggi da Frontex, che segnano un netto calo degli attraversamenti irregolari delle frontiere della UE nei primi quattro mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, sono merito soprattutto del nuovo approccio alle politiche migratorie voluto dal governo italiano. Una linea che l’Italia ha saputo indicare alle altre nazioni della UE, fatta di lotta ai trafficanti di esseri umani e protezione delle frontiere esterne dell’UE, da realizzare tramite accordi di cooperazione con le nazioni di origine e transito dell’immigrazione e l’attuazione del Piano Mattei per l’Africa per affrontare alla radice le cause dell’immigrazione irregolare. Deve essere l’Europa a gestire il fenomeno migratorio e non le organizzazioni criminali, dando spazio alla immigrazione regolare. È questo uno dei punti fondamentali del programma di Fratelli d’Italia per le elezioni europee, che il premier Giorgia Meloni ha già iniziato ad attuare con ottimi risultati, evidenziati dai dati di Frontex, con la diminuzione di oltre il 60% dei flussi irregolari nel Mediterraneo centrale”.

Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, commentando i dati diffusi oggi da Frontex