Unità d’Italia: celebriamo identità, Nazione e valori che ci uniscono

“17 marzo, Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Oggi celebriamo l’identità della Nazione, i valori che ci uniscono e il percorso che ha forgiato l’Italia. Quest’anno, questa ricorrenza assume un significato ancora più solenne: il Consiglio dei Ministri ha colmato una lacuna normativa di sette anni e ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce le modalità di esecuzione dell’Inno nazionale – “Il Canto degli Italiani” scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro – nelle cerimonie istituzionali e pubbliche. Un doveroso atto di rispetto verso uno dei simboli più rappresentativi della Nazione e della storia d’Italia. Viva l’Italia, la nostra storia, la nostra Bandiera!”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Il 17 marzo è l’occasione per celebrare l’unione e l’orgoglio nazionale, ritrovandoci attorno a valori solenni e comuni, simboli della nostra Italia unita. Una Nazione in cui, come nel nostro Tricolore sono affiancati il verde, il bianco e il rosso, convivono la libertà, la democrazia e la coesione. Buon compleanno alla nostra Italia ed a tutti gli italiani”, dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Da 164 anni con il suo genio, le sue eccellenze, la sua bellezza e il suo stile, stupisce il mondo. Sempre più orgogliosi della nostra Patria. Viva l’Italia!”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.