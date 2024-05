Università di Torino: inno alla jihad intollerabile, sgombero unica soluzione

“Se qualcuno pensa che la laicità delle istituzioni universitarie sia un concetto astratto, inviolabile per alcuni e sacrificabile per altri, si sbaglia di grosso: quanto accaduto a Torino, dove l’Università occupata è stata trasformata in una moschea, con tanto di inno alla jihad e preghiera islamica, è semplicemente intollerabile. Quando un’occupazione arriva a veicolare la guerra santa, anche per evitare il concreto rischio di proselitismo, lo sgombero è l’unica soluzione”.

Ad affermarlo Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d’Italia.

“Qui non è in gioco il principio di tolleranza – continua Roberto Ravello, dirigente regionale di Fratelli d’Italia – ma la completa disgregazione di valori al centro della nostra società. Se passa il messaggio per cui un’occupazione può impedire l’accesso a studenti, docenti e personale universitario e può, invece, consentire ad un imam di inneggiare alla jihad e all’antisemitismo, è la fine della società per come la conosciamo. Intere generazioni hanno lottato per la libertà, non saranno certo collettivi, anarchici e antagonisti, ma nemmeno l’Islam radicale, a mettere in discussione ciò che il coraggio e il sacrificio ci hanno donato. E’ un concetto troppo prezioso per essere immolato sull’altare dell’integrazione”.