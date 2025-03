Università: giovane aggredito vittima clima d’odio contro Meloni

“In Parlamento urlano contro la Meloni che non si riconosce nella ‘rivoluzione socialista’ contro la proprietà privata del manifesto di Ventotene, poche ore dopo nelle università pestano i ragazzi di destra mettendo in atto spedizioni punitive. Un abbraccio al giovane Roberto, rappresentante degli studenti aggredito oggi all’Università di Pavia dai soliti collettivi al grido di ‘sporco fascista’. Siamo a fianco dei ragazzi di Azione Universitaria: l’Italia libera è con loro. Quanto è accaduto è gravissimo e conseguenza del clima d’odio che ogni giorno la sinistra invoca nei confronti di Giorgia Meloni”. Così il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, a La Spezia per l’inaugurazione della nuova sede del partito.

“Ancora una volta, un ateneo italiano è stato teatro di un inaccettabile e vile episodio di violenza. È intollerabile che istituzioni nate per il libero confronto delle idee si trasformino in luoghi dove la violenza diventa strumento di sopraffazione politica. L’università deve restare un simbolo di libertà, rispetto e crescita culturale, non un’arena per atti squadristi che minano la democrazia e il civile dibattito. Auspico che le autorità facciano al più presto luce sull’accaduto individuando i responsabili”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani.