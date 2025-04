Usa-Italia: successo diplomatico, Italia al centro del mondo

“Lavorare insieme per costruire un Occidente più forte. Oggi a Washington ho incontrato il presidente Donald Trump. Un confronto leale e costruttivo su temi strategici: dalla sicurezza alla difesa, dalla lotta all’immigrazione illegale ai rapporti commerciali. Ho colto l’occasione per invitarlo a Roma, e sono lieta che abbia accettato. Sarà un’ulteriore occasione per rafforzare il dialogo tra le nostre Nazioni. L’Italia è sempre più protagonista in uno scenario internazionale che cambia rapidamente. E oggi, anche grazie al lavoro fatto in questi anni, il nostro punto di vista viene ascoltato e rispettato. Il legame tra Italia e Stati Uniti resta solido, vitale e decisivo per affrontare insieme le grandi sfide globali”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“La visita di Giorgia Meloni alla Casa Bianca è un successo senza precedenti per l’Italia. Il presidente Trump non ha perso occasione per lodare il lavoro e l’autorevolezza del nostro Presidente del Consiglio ed ha accettato l’invito a venire in Italia, che – ha ribadito – è il migliore alleato in Europa, purché Giorgia Meloni resti primo ministro. Se un simile trattamento fosse stato ottenuto da un capo del governo di sinistra, saremo all’apoteosi e assisteremmo alla standing ovation in ogni conferenza stampa. Per Fratelli d’Italia ciò che importa è che la nostra leader e capo del Governo sta facendo il meglio per l’Italia e che questi successi hanno e avranno importanti positive conseguenze nel futuro degli Italiani”, aggiunge il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Quello di Giorgia Meloni è un capolavoro diplomatico, che rilancia ancora di più l’Italia come protagonista a livello internazionale, e con un ruolo sempre più centrale nelle relazioni tra Europa e Usa. Lo conferma il via libera dato dallo stesso Donald Trump a una visita a Roma per incontrare l’Unione europea. Grazie alla statura politica e diplomatica di Giorgia Meloni oggi l’Italia è protagonista nel tenere unito l’Occidente e rilanciarne i suoi valori e la sua azione. E non possiamo fare a meno di notare la diversità rispetto al passato, quando la nostra Nazione era irrilevante e subalterna. Quella stagione è ormai alle spalle e di questo non possiamo che dire grazie a Giorgia Meloni”, conclude il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.