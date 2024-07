Usa: vicini e solidali a Repubblicani ed a Trump. Attentato monito per seminatori di odio

“Fratelli d’Italia esprime la sua vicinanza e solidarietà al partito Repubblicano e al 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’attentato che questa notte ha subito in Pennsylvania nel corso di un suo comizio elettorale. È nostra ferma convinzione che nelle democrazie occidentali non dovrebbe trovare spazio la demonizzazione dell’avversario, a cui in maniera sistematica stiamo recentemente assistendo e che è ragione della violenza che registriamo. Il nostro auspicio è che quanto accaduto negli Usa possa essere un forte monito tanto negli Stati Uniti quanto in Europa a chi semina odio politico”.

Lo dichiara in una nota Fratelli d’Italia.