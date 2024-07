Venezuela: elezioni farsa, Ue non le riconosca

“Nonostante i cittadini venezuelani si siano mobilitati in massa a sostegno del candidato dell’opposizione Gonzalez Urrutia, il Consiglio Elettorale Nazionale del Venezuela ha riconfermato l’elezione di Nicolas Maduro come Presidente. Un esito che difficilmente sorprende e che risulta fortemente dubbioso alla luce della soddisfazione che Paesi come Cuba, Iran, Siria e Cina si sono affrettati a comunicare. In senso contrario sono andati invece Paesi come Stati Uniti, Argentina e Costa Rica che hanno espresso il serio timore che i risultati annunciati non riflettano la volontà del popolo venezuelano.

Il presidente del Costa Rica, Robles, parla apertamente di una elezione fraudolenta da ripudiare categoricamente e si impegna a lavorare “con i governi democratici del continente e le organizzazioni internazionali per garantire che la sacra volontà del popolo venezuelano sia rispettata”.

Come affermano i principali esponenti dell’opposizione, dal candidato Edmundo Gonzalez Uturria a Maria Corina Machado, in Venezuela va in scena un copione conosciuto: con brogli ed intimidazioni, proprio in queste ore, Maduro ha sottratto e continua a sottrarre al popolo venezuelano il diritto ad elezioni corrette e libere. Occorre dunque continuare a sostenere le forze di opposizione che si sono presentate unite per questo appuntamento elettorale e che già chiedono l’apertura di un negoziato che riconosca ufficialmente Gonzalez Uturria quale presidente eletto e sancisca l’uscita pacifica di Nicolas Maduro.

Non è più tollerabile l’ennesima tragica farsa elettorale da parte di un autocrate che gode della protezione di una rete di simili autocrati e regimi sanguinari e aggressori che hanno persino l’impudenza di proporsi come “alternativi” a un sistema e a un ordine internazionale basato sulle libertà, lo stato di diritto e il diritto internazionale”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche Ue.

“L’esito e le modalità delle elezioni in Venezuela non ci convincono affatto. Quello che si sta perpetrando nei confronti del popolo venezuelano è un’intollerabile violenza da parte di chi non ha rispetto alcuno della libertà, della democrazia e della volontà popolare. L’Unione Europea chieda maggiore trasparenza e non riconosca l’esito di queste elezioni che sembrano davvero essere una farsa”, aggiunge Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia, componente della commissione Affari Esteri della Camera e della delegazione Osce.