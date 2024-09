Venezuela: Maduro conferma suo disprezzo per democrazia

“L’annuncio con cui Maduro ha dichiarato apertamente la sua intenzione di scegliere da solo il proprio successore – garantendo il potere a un presidente “chavista, bolivariano e rivoluzionario” – conferma il suo disprezzo per la democrazia e il desiderio di perpetuare un regime autoritario. Dal 28 luglio, data delle elezioni, il regime non ha ancora pubblicato i risultati, alimentando sospetti di brogli. Inoltre, il mandato d’arresto contro Edmundo Gonzalez Urrutia, leader dell’opposizione, rappresenta un’ulteriore escalation della repressione politica in Venezuela. Fratelli d’Italia, come ha fatto immediatamente dopo le elezioni, continuerà a sollecitare un intervento della comunità internazionale per condannare con fermezza queste azioni e sostenere il popolo venezuelano nella sua lotta per la democrazia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.