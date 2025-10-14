Verona: Cordoglio per scomparsa dei tre Carabinieri

“Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e del ferimento di altri tredici tra militari dell’Arma, Vigili del Fuoco e Polizia, a seguito di un’esplosione avvenuta durante un’operazione di sgombero nel Veronese. Il mio cordoglio e quello del Governo vanno ai familiari delle vittime. Ho voluto esprimere personalmente la mia vicinanza al Comandante Generale dell’Arma in una telefonata, estendendola a tutti i Carabinieri.
Un pensiero va anche a tutte le Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, che ogni giorno operano con dedizione e coraggio al servizio dello Stato. Ai feriti rivolgo l’augurio di una pronta guarigione e il ringraziamento va al personale sanitario e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve l’Italia e i suoi cittadini”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Esprimo cordoglio e vicinanza da parte di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera alle famiglie dei tre Carabinieri deceduti poche ore fa a seguito dell’esplosione di una palazzina a Castel D’Azzano, in provincia di Verona, durante un servizio di sgombero. Un pensiero va anche alle decine di militari e agenti di polizia rimasti feriti. Una grave tragedia che lascia attoniti anche per le modalità con cui è avvenuta e su cui ci attendiamo sia fatta chiarezza. Ancora una volta le nostre donne e uomini in divisa pagano un tributo altissimo nella loro missione per garantire la sicurezza di tutti noi e il rispetto della legge”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.