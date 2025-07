Vertice Italia-Algeria: approccio rivoluzionario con Piano Mattei

“Il quinto vertice intergovernativo tra Italia e Algeria, tenutosi oggi a Roma, ha rafforzato un’amicizia storica tra due Paesi che condividono una visione strategica e guardano con fiducia al futuro. Un incontro importante, che ha prodotto intese su cooperazione politica, sviluppo economico, difesa e cultura. Uno slancio importante verso un modello di collaborazione, capace di diventare un punto di riferimento stabile per l’intera area del Mediterraneo.

In parallelo all’incontro tra i capi di stato il Forum imprenditoriale ha riaffermato la centralità del rapporto tra Roma e Algeri, con oltre 200 imprese italiane già presenti sul territorio algerino e più di 40 intese firmate tra istituzioni e sistemi produttivi. Il volume degli scambi ha superato i 15 miliardi di dollari nel 2024, confermando l’Italia come primo partner commerciale dell’Algeria. Uno dei punti salienti del vertice è stato il rafforzamento della cooperazione nel settore energetico e la firma del protocollo d’intesa tra Eni e Sonatrach rappresenta un passo importante in questa direzione, con l’impegno a sviluppare nuovi corridoi energetici e digitali.

Progetti strategici come il Corridoio Sud dell’idrogeno, l’interconnessione elettrica e il centro Mattei per la ricerca agricola rafforzano la sicurezza energetica e alimentare, ma anche la capacità delle nostre imprese di esportare innovazione e qualità. Come ha ribadito il presidente Meloni, è questa la cooperazione che vogliamo: reciproca, stabile e non predatoria.

In questo quadro, assume un significato particolarmente profondo il progetto congiunto – annunciato dal presidente Meloni – per valorizzare i luoghi agostiniani in Italia e in Algeria, anche attraverso una candidatura congiunta in sede Unesco. Un’iniziativa che unisce le due sponde del Mediterraneo nella memoria di uno dei più grandi pensatori e filosofi della cristianità”. Lo dichiara Michele Barcaiuolo, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Esteri e Difesa.

“Gli accordi spaziano dalla sicurezza alla cultura, dalla formazione alla ricerca, dalla gestione delle emergenze alla cooperazione economica, toccando anche temi chiave come l’agricoltura, i diritti delle persone con disabilità, la digitalizzazione e la promozione degli investimenti. Le intese firmate oggi rafforzano un partenariato che guarda al futuro con pragmatismo e fiducia reciproca. Il Gruppo di Amicizia Parlamentare Italia-Algeria continuerà a sostenere con convinzione ogni iniziativa utile a consolidare questi legami nel segno della cooperazione, della pace e della prosperità comune”, aggiunge Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente del Gruppo di Amicizia Parlamentare Italia-Algeria.