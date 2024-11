Vicepresidenza Ue: Pd rema contro Italia

“Signore e signori, ecco a voi la posizione del gruppo dei socialisti europei, nel quale la delegazione più numerosa è quella del Pd di Elly Schlein: a Raffaele Fitto, commissario italiano, va tolta la vicepresidenza della Commissione che la Presidente von der Leyen ha deciso di affidare. L’Italia, secondo loro, non merita di avere una vicepresidenza della Commissione. Questi sono i vostri rappresentanti di sinistra”.

Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“La posizione del Pd sulla Vicepresidenza di Fitto è vergognosa e dovrebbe suscitare lo sdegno di chiunque, nelle istituzioni come nelle redazioni dei giornali, abbia a cuore l’interesse nazionale”. È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia – Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“Il governo Meloni ha indicato Raffaele Fitto come commissario perché i trattati attribuiscono ai governi nazionali la nomina dei commissari. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha negoziato con la presidente eletta Von der Leyen un ottimo portafoglio e la Vicepresidenza esecutiva che,

oltre ad attribuire all’Italia lo stesso rango di altre nazioni europee, consentirà al commissario italiano di supervisionare settori importanti come agricoltura, pesca, trasporti e turismo.

Chi da settimane blatera di ‘spostamento a destra’ della maggioranza e di altre amenità lo fa solo per nascondere l’unica, inconfutabile, realtà: chi rema contro la Vicepresidenza italiana rema contro l’Italia e, pur di colpire Giorgia Meloni, è disposto a ridimensionare il peso della nostra nazione. Un atteggiamento che si commenta da sè”, aggiunge Fidanza.