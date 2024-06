Vino: bene chiusura procedura notifica Belgio in sede europea

“La chiusura da parte della Commissione Ue della procedura tris sul Belgio, dopo il riposizionamento del governo belga sull’obbligo di avvertenze sanitare sulle etichette delle bevande alcoliche, è un’ottima notizia per tutto il settore vitivinicolo. Si chiude un altro capitolo su cui il Governo Meloni, sin dal primo momento, si era battuto con un parere circostanziato contro un provvedimento che, oltre a danneggiare i nostri imprenditori, poteva creare potenziali barriere alla libera circolazione delle merci in Europa”.

Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “L’impegno del Sistema Italia, in prima linea in questi mesi per proteggere i nostri prodotti e contrastare l’adozione unilaterale di leggi che danneggiano l’economia di altre nazioni, va avanti. L’Italia è tornata protagonista delle politiche europee. Il Governo Meloni è al lavoro per cambiare l’Europa e restituire certezze a quanti ogni giorno operano per tenere alto il tricolore puntando sulla qualità, sull’identità e sulle tradizioni che esprimono e producono i territori”, ha concluso il ministro.