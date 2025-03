Vino: export record nel 2024

“Nel 2024, le esportazioni del nostro settore vitivinicolo hanno raggiunto la cifra record di 8,1 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% rispetto al 2023. Un traguardo straordinario che dimostra la forza, la qualità e la competitività del vino italiano, autentico ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Difendere e valorizzare le nostre eccellenze significa proteggere l’identità e la ricchezza dell’Italia. Il governo Meloni è in prima linea per garantire strumenti concreti a sostegno delle nostre imprese, per rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali. Il vino italiano non è solo un prodotto: è tradizione, cultura e lavoro. È un pilastro dell’economia nazionale e continueremo a lavorare affinché cresca e si affermi sempre di più a livello globale”.

Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.