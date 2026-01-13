Vino: via libera a Pacchetto Ue, governo difende i produttori

“Il via libera della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo al pacchetto vino è un segnale di grande attenzione per un comparto strategico. Grazie al lavoro portato avanti dalla Commissione ci saranno misure più incisive per la gestione dei rischi climatici e regole chiare sulle nuove denominazioni. Con questo si potrà garantire maggiore stabilità e trasparenza verso un settore che è simbolo di qualità e tradizione nel mondo. Il governo Meloni prosegue nel suo impegno in Europa per difendere il lavoro dei nostri produttori affinché il vino italiano continui a essere protagonista sui mercati mondiali”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Il voto unanime nella Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo è un dato politico significativo, e rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dal governo Meloni e dal ministro Francesco Lollobrigida in sede europea e della postura che mantengono in fase negoziale, con una linea chiara a tutela delle eccellenze italiane.

Vengono così rafforzati gli strumenti di sostegno al settore, con un incremento significativo dei contributi europei per la promozione, la sostenibilità e l’innovazione, con percentuali di cofinanziamento più elevate e maggiore attenzione ai piccoli produttori. Potenziate anche le misure per la ristrutturazione dei vigneti, gli investimenti in cantina e la prevenzione delle fitopatie, con livelli di aiuto che arrivano fino all’80% e, in alcuni casi, al 100%. Sul piano della governance, di rilievo è la maggiore stabilità al sistema delle autorizzazioni, strumenti efficaci di gestione delle crisi e un ruolo rafforzato dei consorzi di tutela, elementi fondamentali per garantire equilibrio di mercato e valorizzazione della filiera. L’Ue sposa, così, alcuni dei capisaldi del governo quali sostenibilità, competitività e resilienza, offrendo risposte concrete a un settore strategico per l’economia agricola e per l’identità dei nostri territori”, afferma Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.