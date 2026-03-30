Violenza: Ilaria Salis spieghi rapporto con assistente condannato

“Più passano i giorni e più è chiaro perché sabato Ilaria Salis abbia frignato in quel modo quando la Polizia ha bussato alla sua camera d’albergo: riguardava il suo assistente pregiudicato, condannato a sei mesi di carcere, pena poi commutata in una sanzione da 15mila euro. Altro che immunità da europarlamentare, tutela del suo ruolo e difesa della democrazia, alla Salis stava a cuore ben altro. Ed è proprio su questo che noi vorremmo spiegazioni: chiarisca sul suo collaboratore pregiudicato, davvero ha assunto un personaggio che gli stessi giudici ritengono un violento? Pretendiamo risposte, soprattutto per gli italiani i quali devono sapere che votando la sinistra potranno trovarsi al governo la Salis con i suoi amici violenti e condannati”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Ilaria Salis dovrebbe spiegare una volta per tutte che rapporto ha con Ivan Bonin, suo assistente al Parlamento Europeo, trovato in camera con lei a Roma dagli agenti della Polizia. Bonin è un pregiudicato, arrestato e condannato nel 2015 per violenza privata e interruzioni di pubblico servizio aggravato. È una persona che è coinvolta in situazioni connotate da estremismo e violenza. Salis condanni i precedenti di Bonin e ne prenda le distanze pubblicamente. Cosa ci fa un pregiudicato con lei in albergo? La sinistra, invece di condannare le forze dell’ordine per aver svolto il loro lavoro, pretenda dalla Salis le dimissioni di Bonin: occorre smarcarsi da certi ambienti, tanto cari ai progressisti, dove illegalità e violenza la fanno da padroni” afferma il deputato Lucrezia Mantovani, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Politiche dell’Ue.