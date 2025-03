Violenza sulle donne: aumento reddito di libertà altra misura concreta

“Continua l’azione del governo Meloni per le donne vittime di violenza. Aumenta infatti da 400 a 500 euro il contributo massimo mensile, per dodici mesi, del reddito di libertà. Ricordo che tale misura è riconosciuta alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Un impegno concreto che sancisce la priorità del nostro esecutivo per consentire alle donne vittime di violenza di proseguire il loro cammino verso una sempre maggiore indipendenza”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.

“Un aumento che si inserisce nelle misure per sostenere queste donne, favorendone l’emancipazione economica. Grazie al premier Giorgia Meloni e al ministro della Famiglia Eugenia Roccella, un altro passo in avanti a sostegno delle donne in condizioni più vulnerabili”, aggiunge Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne.