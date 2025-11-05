Violenza sulle donne: governo impegnato nella tutela delle vittime

“La Commissione Giustizia del Senato ha approvato un ordine del giorno alla legge di bilancio che impegna il governo a intervenire con appositi strumenti normativi e amministrativi, per eliminare le barriere architettoniche negli immobili destinati a Case Rifugio, strutture fondamentali nella rete di protezione per donne vittime di violenza. L’ordine del giorno impegna il governo a rafforzare le tutele a favore delle donne vittime di reati di violenza e dei loro figli, in particolare in relazione alle vittime e ai figli aventi problematiche di limitata mobilità.

Le Case Rifugio, collegate ai Centri antiviolenza, offrono accoglienza gratuita, anonimato e riservatezza, consentendo alle donne di intraprendere un percorso di allontanamento da situazioni di maltrattamento fisico e psicologico. Questi luoghi rappresentano spesso l’unica soluzione abitativa sicura per chi fugge da contesti violenti, garantendo protezione e sostegno concreto. L’approvazione della Commissione Giustizia del Senato conferma che governo e maggioranza, come emerge anche dal ddl che introduce il reato di femminicidio, sono impegnati in maniera efficace e coerente a tutela delle donne vittime di violenza”. Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama e della bicamerale contro la violenza sulle donne.