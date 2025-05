Violenze manifestanti contro polizia dimostrano urgenza dl Sicurezza

“Le tensioni tra manifestanti e polizia a Roma, nel corso della violenta protesta contro il dl sicurezza, conferma che l’obiettivo non è tanto opporsi a un provvedimento che noi consideriamo sacrosanto e necessario, ma contestare in maniera violenta il governo. In questi scontri nuovamente dobbiamo segnalare il ricorso, ormai diventato abituale, ad esponenti del mondo pro Pal che in questi mesi si stanno distinguendo per essere protagonisti di violente manifestazioni. Oltre ad esprimere solidarietà alle forze dell’ordine, vittime delle solite violenze, quanto sta accadendo dimostra l’urgenza e la necessità di questo decreto sicurezza per rafforzare la sicurezza delle nostre donne e uomini in divisa che quotidianamente sono impegnati nella difesa dei cittadini”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“L’avanzata dei manifestanti, che hanno colpito i poliziotti con bastoni, facendosi scudo con dei grossi pannelli, dimostra l’urgenza e la necessità di un decreto sicurezza proprio contro quegli stessi facinorosi violenti che, con le loro azioni, delegittimano il diritto sacrosanto di manifestare. Da parte nostra ribadiamo che non ci lasceremo intimidire. Solidarietà alle forze dell’ordine. Lo Stato è con voi”, aggiunge Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.