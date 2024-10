Volkswagen: tagli sono frutti avvelenati di una ideologia perversa

“Ve l’avevamo detto. Per cinque anni abbiamo contrastato le politiche turboverdi di Timmermans, senza avere i numeri per fermarle. Abbiamo denunciato in ogni occasione possibile il pericolo che proprio il comparto dell’automotive sarebbe stato uno dei più penalizzati. Oggi la Volkswagen annuncia la chiusura di tre stabilimenti in Germania ed il taglio degli stipendi. Sono i frutti avvelenati di una ideologia perversa che abbiamo avversato in perfetta solitudine. Oggi non vogliamo sentirci dire che avevamo ragione, vogliamo solo dare il nostro contributo per aggiustare ciò che è stato rotto”.

Lo dichiara l’europarlamentare di FDI-ECR, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo dopo l’annuncio della casa automobilistica tedesca